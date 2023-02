Eden, un pianeta da salvare stasera lunedì 6 febbraio su La7. Le anticipazioni

06 febbraio 2023 a

a

a

Eden, un pianeta da salvare torna protagonista stasera, lunedì 6 febbraio, su La7. Licia Colò conduce la seconda puntata del programma che accompagna alla scoperta dei tesori del nostro Paese e del mondo. Obiettivi puntati su Abruzzo e Sicilia, poi la traversata del mondo in Paesi particolarmente distanti e diversi tra loro: Singapore, Colombia e Lapponia. In Abruzzo Licia Colò parte da Bominaco, semi sconosciuto borgo ricco di storia con un maestoso castello e un complesso monastico dell'anno mille. Ma c'è anche il piccolo oratorio di San Pellegrino con gli splendidi affreschi, tanto da meritare il nome di Cappella Sistina d'Abruzzo. Eden raggiunge poi Campo Imperatore dove sorgono l'osservatorio astronomico più grande d'Italia, inaugurato nel 1965 da Margherita Hack, e l'albergo dove nel settembre del 1943 fu tenuto prigioniero Benito Mussolini, poi liberato dai nazisti. Il viaggio in Abruzzo termina a Castelvecchio Calvisio, un altro splendido borgo messo in ginocchio dal terremoto del 2009.

A Quarta Repubblica il vicepremier Matteo Salvini. Focus su Caso Cospito, mutui e caldaie

Nella seconda parte della puntata, Licia Colò si sposta in Sicilia. Propone ai telespettatori Erice, dall'alto del castello normanno che domina il Golfo di Trapani. Il borgo è una meta turistica rinomata a livello mondiale e sede del centro di cultura scientifica dedicato a Ettore Majorana. Proprio al fisico siciliano è dedicato l'intervento di Valerio Rossi Albertini. Infine Mozia, isola ricca di tesori archeologici, e le saline di Marsala.

Al Grande Fratello Vip duello tra ex e televoto

Nella parte finale della puntata di oggi, il reportage di Mr. Nat dalla Lapponia. Il servizio aiuterà a comprendere le difficoltà di vivere nelle complesse condizioni del deserto artico. Poi i due documentari: il primo dedicato alla Colombia e il secondo a Singapore. Una puntata intensa e molto ricca, in particolare per chi ama viaggiare.

Blackout vite sospese alla scoperta delle verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.