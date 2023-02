Grande Fratello Vip, stasera lunedì 6 febbraio su Canale 5. Le anticipazioni

06 febbraio 2023 a

E' una puntata particolarmente attesa quella del Grande Fratello Vip di stasera, lunedì 6 febbraio. Non mancheranno le polemiche, come sempre avviene nella casa, ma l'attenzione è centrata soprattutto sugli ospiti inattesi, pronti a varcare la Porta Rossa: Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova. Come verranno accolti dai rispettivi ex e dagli altri componenti del GF Vip? Impossibile fare pronostici, ma di certo non mancheranno le scintille. Intanto si prefigura una battaglia all'ultimo televoto. In nomination Nikita, Davide, Antonella e Alberto. Chi sarà il preferito del pubblico?

