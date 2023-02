Blackout vite sospese, stasera in tv lunedì 6 febbraio su Rai 1. La trama

06 febbraio 2023 a

Blackout vite sospese stasera in tv, lunedì 6 febbraio, su Rai 1. Quarta e ultima puntata della serie amata dai telespettatori. Annunciati nuovi colpi di scena che dovrebbero sciogliere numerosi misteri della fiction. Vediamo cosa accadrà. Dopo la liberazione di Giorgio da parte della nipote Aurora, le sue tracce sembrano perse. Chi è sopravvissuto alla frana si chiede quale sia stato in suo destino. All'interno del gruppo, però, nuove dinamiche: Lidia indaga su Hamid, mediante alcuni disegni da lui realizzati. La donna inizia seriamente a pensare che dietro possa esserci un traffico di clandestini. Intanto Marco è convinto delle responsabilità di Giovanni che, a suo dire, è colpevole sia della morte di Max che del tentato omicidio di Claudia. A caccia di prove, si fa aiutare da Claudia che si avventura con lui tra la neve per raggiungere l'auto del maresciallo Pini. Ma Lidia si imbatte in una verità che non si aspettava: il barista Karim tiene prigioniero il piccolo Hamid ed è sospettato della morte di Max e del tentato suicidio di Claudia. Ma è davvero così?

