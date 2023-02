PresaDiretta torna stasera in tv lunedì 6 febbraio. Le anticipazioni

06 febbraio 2023 a

PresaDiretta torna stasera in tv, lunedì 6 febbraio, su Rai 3. Come sempre sarà Riccardo Iacona a presentare le inchieste. I poveri non esistono, è questo il titolo della prima puntata. PresaDiretta ha attraversato il Paese, da nord a sud, per raccontare la povertà che avanza, il mercato del lavoro bloccato, il lavoro sempre più povero e precario, le misure di contrasto. Nonostante gli indicatori siano allarmanti c’è chi pensa che la povertà sia una colpa e che il welfare sia un costo piuttosto che una risorsa per far crescere la società. C’è chi pensa che I poveri non esistono. E ancora, le polemiche attorno al Reddito di Cittadinanza: zavorra o opportunità? E poi la fondamentale battaglia contro la povertà educativa, perché investire sulle giovani generazioni vuol dire costruire il futuro del nostro Paese.

Un viaggio di PresaDiretta attraverso le straordinarie esperienze di alcune scuole napoletane. Infine, l’evasione fiscale. Quanto welfare, quanti servizi per la collettività vengono sottratti dagli italiani che, ogni anno, evadono 100 miliardi di tasse? Eppure, il presidente Mattarella lo ha ricordato con chiarezza: “La Repubblica è di chi paga le imposte”.

Ospite di Riccardo Iacona, la sociologa Chiara Saraceno, presidente del Comitato Scientifico per la valutazione del Reddito di Cittadinanza che ha elaborato alcune proposte per migliorarne l’efficacia. Per ragionare insieme sulla riforma del Rdc dell’attuale Governo e di politiche del lavoro. I poveri non esistono' è un racconto di Riccardo Iacona con Elisabetta Camilleri, Daniela Cipolloni, Sabrina Carreras, Cesarina Trillini, Matteo Delbò, Massimiliano Torchia ed Eugenio Catalani.

