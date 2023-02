Sanremo, si comincia: 28 artisti in gara tra giovani e vecchie glorie

Pietro Bevilacqua 07 febbraio 2023 a

a

a

Sanremo, si riparte. La 73ma edizione del festival della canzone italiana, stasera martedì 7 febbraio, inizia la sua liturgia. Una liturgia ben consolidata, direi quasi una rubrica che sciorina tutte le lettere dell’alfabeto, partendo dalla A di Amadeus e concludendo con la Z di Zelensky. Amadeus è alla sua quarta edizione, le prime tre sono state un crescendo fino ad arrivare lo scorso anno a quel 60% di share che lo ha consacrato re del festival. C'è da dire che negli anni precedenti Mediaset aveva rinunciato alla contro programmazione, cosa che quest’anno non fa e risponderà al Festival con Il Grande Fratello VIP e C’e posta per te. Sarà una bella sfida. Saranno 28 gli artisti in gara. Amadeus ha puntato molto sui giovani, senza disdegnare i senatori della canzone con la sorpresa dei Cugini di Campagna che sicuramente ci meraviglieranno. Probabilmente la serata più attesa è quella di venerdì, dove tutti gli artisti in gara si faranno accompagnare da altri interpreti sempre di altissimo livello.

Durante lo show di Capodanno Amadeus annuncia: "Mahmood e Blanco apriranno Sanremo"

Attesissimi i duetti di Giorgia con Elisa, Ultimo con Eros Ramazzotti e Leo Gasman con Edoardo Bennato. Non mancano la minaccia del movimento anarchico di voler sfruttare la visibilità del Festival per poter protestare per il caso Cospito, con l’aggiunta delle polemiche in merito al intervento, l’ultima serata, con un video del presidente ucraino Zelensky, proprio perché il festival, per tradizione, è una grande cassa di risonanza per far sentire la propria voce a un pubblico di una vastità enorme. Come tutti gli anni, non poteva mancare il caso umano che crea scandalo. Quest’anno è toccato a Rosa Chemical. La parlamentare Maddalena Morgante di Fratelli d’Italia lo adita come un pericolo per i bambini che guardano il festival. L’artista ha sentitamente ringraziato per la grande pubblicità e visibilità ricevuta. La giuria demoscopica non ci sarà più, ma solo un gruppo di 300 persone che voterà solo la serata del giovedì insieme al televoto.

Sei donne chef cucineranno al Festival di Sanremo

Le altre serate voteranno con uguale peso la giuria della sala stampa, del televoto e della giuria demoscopica. Un grande elemento scenografico che è nella tradizione del Festival, sono le scale. Croce e delizia di cantanti e ospiti. Arrivare all’ultimo gradino è una grande impresa, ma un grande passo per l’umanità festivaliera. Apriranno la serata Blanco con Mahmood, vincitori della scorsa stagione, oltre a loro gli ospiti saranno di alta qualità: Depeche Mode, Black Eyed Peas, e per gli italiani i Pooh, l’inedito trio Morandi Albano e Ranieri, Peppino di Capri, Gin Paoli e Ornella Vanoni. Concludiamo con Zelensky. Il video messaggio del presidente dell’Ucraina previsto nella serata finale ha diviso la politica italiana tra favorevoli e contrari. E’ bene ricordare che Zelensky ha fatto i suoi interventi nelle più grandi manifestazioni internazionali come la notte degli Oscar e i Golden Globe. Zelensky non sarà presente all’Ariston ne di persona ne con un video messaggio, ma con una lettera che leggerà Amadeus. Ora proverà Sanremo, ma questa è un’altra storia.

La vita in diretta si trasferisce a Sanremo per raccontare il Festival

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.