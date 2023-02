Gianni Dall'Aglio, chi è il batterista che ha donato un rene alla moglie. Ha suonato con tutti i big

06 febbraio 2023 a

a

a

Quello di Gianni Dall’Aglio è un nome conosciuto dagli appassionati di musica, in particolare dai fan di Lucio Battisti e Adriano Celentano. Meno dal grande pubblico. Di chi stiamo parlando? Dall’Aglio è uno dei migliori batteristi italiani e durante la sua carriera oltre che con Battisti, ha collaborato con artisti come Mina e Adriano Celentano. Classe 1945, nato a Mantova, ha cominciato a suonare le percussioni quando aveva solo sei anni.

La vita in diretta si trasferisce a Sanremo per raccontare il Festival

Dopo le prime esibizioni locali, a 14 anni è entrato nel gruppo dei musicisti di Celentano e ha debuttato anche al cinema e in tv. Ha contribuito alla nascita del gruppo I Ribelli, poi le collaborazioni con Battisti, Mina, Patty Pravo. E' stato lui a suonare in Pensiero Stupendo. E' direttore di una scuola di batteria a Mantova e nel 2014 ha pubblicato Batti un colpo, la sua autobiografia. Era il 18 giugno 1967 quando ha sposato Orietta Ravenna.

La passione per la musica, tre mogli e quattro figli: l'intensa vita di Fausto Leali

Dopo pochi mesi è nata Iris. Il loro rapporto è rimasto sempre intenso, nonostante gli anni. L'amore è diventato indissolubile nel 2008 quando il musicista ha donato alla sua metà un rene. Poco dopo l'intervento lei ha pubblicato il libro Il filo della danza in cui narra come danza e vita possono intrecciarsi in maniera armonica. Gianni Dall’Aglio sarà uno degli ospiti della versione sanremese di Oggi è un altro giorno.

Roy Paladini, il vincitore di Tali e Quali: il vero lavoro e la passione per Michael Jackson

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.