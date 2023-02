Non è l'Arena, stasera in tv domenica 5 febbraio non solo mafia. Il caso Cospito

05 febbraio 2023 a

a

a

Non solo mafia stasera, domenica 5 febbraio, a Non è l'Arena, il programma di La7 condotto da Massimo Giletti. Come sempre saranno numerosi gli argomenti che verranno trattati durante la puntata. Nella prima parte tra gli ospiti i giornalisti Sandra Amurri e Peter Gomez, l’ex ministro Francesco Storace, Angelo Garavaglia Fragetta, cofondatore del Movimento delle Agende Rosse. Sarà presente anche Ismaele La Vardera, vice presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia. Si parlerà anche della vicenda di Algfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame contro il 41Bis. Mentre magistratura e buona parte della politica confermano la necessita della carcerazione di massima sicurezza. nelle piazze sale la tensione a causa delle proteste dei movimenti anarchici. Ne parleranno Alessandro Sallusti e l’avvocato Iuri Maria Prado. Si aggiungerà Raimondo Etro, ex brigatista coinvolto nel sequestro Aldo Moro.

