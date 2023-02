La vita in diretta si trasferisce: una settimana al Festival di Sanremo

06 febbraio 2023 a

a

a

La vita in diretta si trasferisce. Da oggi, lunedì 6 febbraio, fino a venerdì 10, il programma condotto da Alberto Matano e trasmesso su Rai 1 e Rai Italia, sarà realizzato a Sanremo dove va in scena il Festival della canzone italiana. Appuntamento ogni giorno a partire dalle ore 17.05. Sarà il Teatro del Casinò ad accogliere la trasmissione che vedrà la partecipazione di personaggi della musica e giornalisti che commenteranno l'andamento della kermesse e racconteranno curiosità e particolari. Non mancheranno le interviste ai cantanti, le anticipazioni degli inviati tra cui Giovanna Civitillo con le sue cartoline dall’Ariston. Una settimana particolarmente intensa per il gruppo di lavoro de La vita in diretta, uno dei programmi più seguiti e amati della televisione italiana.

Roy Paladini, il vincitore di Tali e Quali: il vero lavoro e la passione per Michael Jackson

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.