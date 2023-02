Zona Bianca stasera domenica 5 febbraio su Rete 4. Le anticipazioni

05 febbraio 2023 a

Zona Bianca torna stasera in tv, domenica 5 febbraio, su Rete 4. Il programma si annuncia particolarmente intenso a partire da una lunga intervista a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. L'ex presidente del Consiglio dei ministri toccherà i temi del momento, dalla crisi internazionale al caso Cospito, dai problemi energetici ed economici alla cancellazione del Reddito di cittadinanza. Nel programma condotto da Giuseppe Brindisi, non solo Berlusconi. Si discuterà del disegno di legge dell'autonomia differenziata e sui vantaggi/svantaggi che produrrà sulle diverse regioni. Ma è annunciato anche un approfondimento sulla vicenda giudiziaria dell'eredità di Gina Lollobrigida. Per la prima volta negli studi di Milano, l'ex marito, Javier Rigau.

