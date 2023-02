Fino all'ultimo indizio, stasera domenica 5 febbraio film su Canale 5. La trama

05 febbraio 2023 a

Fino all'ultimo indizio. E' il titolo del film in programma stasera in tv, domenica 5 febbraio, su Canale 5. Thriller del 2021, produzione americana, regia di John Lee Hancock. Nel cast Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto. Uno sguardo alla trama. Il vicesceriffo Joe Deacon viene inviato a Los Angeles per quello che dovrebbe essere un veloce incarico di raccolta prove. Si trova invece coinvolto nella caccia a un killer che sta terrorizzando la città. A guidare le indagini è il sergente Jim Baxter che colpito dall’istinto di Deacon, richiede il suo aiuto non ufficiale. Mentre danno la caccia al killer, Baxter ignora che l’indagine sta riportando a galla alcune situazioni vissute in passato dal vicesceriffo che svelano segreti molto scomodi.

