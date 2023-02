Le indagini di Lolita Lobosco, stasera domenica 5 febbraio su Rai 1. La trama

05 febbraio 2023 a

a

a

Stasera in tv, domenica 5 febbraio, su Rai 1 appuntamento con la seguitissima serie Le indagini di Lolita Lobosco 2. Caccia al mostro è il titolo della puntata di questa sera. Lolita deve affrontare una brutta storia. La ballerina di un locale notturno è stata seviziata e uccisa. Lolita riesce a risalire a un vecchio omicidio con le stesse caratteristiche e scopre che all'epoca fu la sua amica Marietta a condurre le indagini come pm, senza risolvere il caso. La vicequestore invece riesce a trovare la soluzione. Intanto ha la possibilità di confrontarsi dal vivo con Danilo. Nel frattempo, però, Angelo si è dimostrato un uomo molto sensibile e maturo, una presenza indispensabile per Lolita che pare aver rinunciato a cercare l'assassino del padre.

Salvatore Baiardo faccia a faccia con Antonio Ingroia a Non è l'Arena

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.