Amicis, oggi domenica 5 febbraio su Canale 5. Spiler, ecco cosa accade

Amici: come tutte le domeniche, anche oggi, 5 febbraio, su Canale 5 dalle ore 14 appuntamento con il programma condotto da Maria De Filippi che vede protagonisti i ragazzi che sognano una vita da stelle nel mondo dello spettacolo. C'è attesa per la sfida che vedrà protagonista Samu, che dopo due settimane di rinvii finalmente scoprirà se potrà rientrare nella casetta. L’ospite musicale della settimana è il rapper Bresh che con il suo inno al Genoa intitolato Guasto d’amore ha mandato in tilt Spotify e ha spiegato di poter collaborare con Wax in futuro. Giudici d’eccezione: per la prima un tris con Baby K, Francesco Sarcina e il maestro Beppe Vessicchio. Per la danza in studio Rossella Brescia.

Samu si salva. Secondo le anticipazioni riuscirà a battere lo sfidante Mattia Fasan conquistando la maglia e tornando nella scuola. Per lui ora l'obiettivo è indossare presto la casacca d'oro che dà diritto al serale. Indiscrezioni anche sulla gara di ballo giudicata da Rossella Brescia. La ballerina ha definito Maddalena una fuoriclasse mentre poco prima Celentano l'aveva invitata a fare di più per non rischiare di tornare casa. Megan intanto ha scelto di lasciare l'insegnante Raimondo Todaro. Tra i ballerini complimenti anche a Gianmarco, mentre Isobel e Ramon sono già qualificati per il serale.

Nella gara di canto il vincitore a sorpresa è Niveo con Che freddo fa di Nada. Ma Lorella Cuccarini ancora gli nega la maglia oro. Bene anche Angelina con Senza fine, esaltata da Beppe Vessicchio. Wax canta i maschi ma è ultimo. Maria De Filippi ha ribadito di essere molto arrabbiata per quello che è accaduto a Capodanno perché crede molto nelle sue potenzialità. Novità anche sul fronte gossip: Megan e Gianmarco sembrano aver ritrovato la serenità. Spezzati i cuori di Samu e Wax. Angelina è fidanzata. Intanto un nuovo amore sembra poter nascere tra Cricca e Isobel.

