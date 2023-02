Patrizia Vernola, chi è la moglie di Mino Reitano: l'amore, le figlie e la malattia

05 febbraio 2023 a

Lei è Patrizia Vernola. Un nome sconosciuto ai più, ma noto a chi ha amato Mino Reitano, cantautore, compositore e attore scomparso nel 2009. Ma chi è Patrizia Vernola in Reitano? Il cantante calabrese la sposa nel 1977. L'evento viene ripreso in diretta televisiva. Nel 1978 nasce Giuseppina Elena e l'anno dopo Grazia Benedetta. Patrizia non è stata soltanto la compagna nella vita di Mino Reitano, ma anche nel lavoro. Ha scritto diversi testi per lui, come Vorrei e Ma ti sei chiesto mai. E' rimasta accanto al marito durante la malattia fino alla fine. “L’ultimo periodo è stato un calvario - ha raccontato in una intervista - abbiamo cercato di tenergli nascosto tutto ma era una persona intelligente. Credo che il suo più grande dolore sia stato quello di andarsene sapendo che lasciava noi. Era preoccupato per il nostro futuro. Avrebbe voluto continuare a proteggerci. Il destino è stato crudele con lui, lo ha portato via giovane. Credo ne abbia sofferto tanto. Per me è un dolore immenso".

Mino Reitano, che era nato a Fiumara il 7 dicembre 1944, si è spento ad Agrate Brianza il 27 gennaio 2009. Sono trascorsi 14 anni da quel giorno. "La morte me l’ha portato via fisicamente ma io sento di essere ancora sposata con lui, è stato l’uomo della mia vita - ha spiegato sempre Patrizia - I miei pensieri vanno alle mie figlie e alla mia nipotina. Vorrei fare per loro ciò che avrebbe voluto fare lui“.

Il primo incontro tra Beniamino (questo era il suo vero nome) e Patrizia era avvenuto a Porto Recanati.: "Ci siamo incrociati per un paio di giorni finché mi ha fermato e mi ha salutato - ha raccontato lei - Mi fissava con i suoi occhi splendidi. Siamo rimasti paralizzati a guardarci ed è scoccato qualcosa. Credo fosse un colpo di fulmine. Lasciò una lettera in hotel per me ma non mi fu mai recapitata. Abbiamo recuperato in extremis perché lui, prima di andare via, volle il mio numero di telefono. Mi chiamava di notte e continuò a chiamarmi anche durante una tournee in Australia. Al ritorno volle che io conoscessi la sua famiglia e mi chiese di sposarlo“. Mino Reitano è stato ucciso da un tumore all'intestino che gli era stato diagnosticato nel 2007. Fu sottoposto a due interventi chirurgici che non bastarono per salvargli la vita.

