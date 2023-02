Kilimangiaro, oggi domenica 5 febbraio su Rai 3. Le anticipazioni

05 febbraio 2023 a

a

a

Kilimangiaro, nuovo appuntamento su Rai 3 con il programma di viaggi, ambiente, divulgazione e approfondimento di Rai Cultura, oggi domenica 5 febbraio a partire dalle ore 17.15. Camila Raznovich condurrà il pubblico intorno al mondo con ospiti e filmati d’eccezione, per esplorare, capire e divertirsi. In questa puntata, attraverso i documentari, si andrà alla scoperta del Senegal, della Bolivia e della città blu dell’India, Jodhpur. Primo ospite di puntata è Giacomo Moro Mauretto, giovane biologo evoluzionista, divulgatore scientifico e youtuber che dell’entropia ha fatto il suo stile di vita. Con Matteo si conoscerà la biologia in modo curioso e divertente ma anche, in nome della scienza, dei mostri che non sono mostri.

Roy Paladini, il vincitore di Tali e Quali: il vero lavoro e la passione per Michael Jackson

Mario Tozzi parlerà di un record della scienza italiana: la nave rompighiaccio "Laura Bassi" dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale che ha toccato il punto più a Sud mai raggiunto da una nave. e ci sarà il collegamento con Roberto Luigi Pagani per scoprire tutto quello che c’è da vedere e sapere sull’Islanda. Roberto si è trasferito a Reykjavik nel 2014 dove è diventato docente di linguistica e paleografia islandese.

Valeria Fabrizi e Roberta Capua a Da noi a ruota libera

Questa domenica è la Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco alimentare. Si parlerà di cibo, di alimentazione e di consumo consapevole con l’agro-economista professor Andrea Segrè dell’Università di Bologna, fondatore del movimento Spreco Zero, in collegamento dalla sede Rai di Bologna, e con, in studio, Maurizio Martina, vicedirettore generale della Fao. Come ogni domenica si visiterà uno dei bellissimi borghi del nostro Paese. Questa settimana: Issogne, in provincia di Aosta. Al desk dei viaggiatori le autrici prestate alla telecamera Floriana Pastore e Maria Iodice che, oltre a svelare posti poco noti dai quattro angoli della terra, visiteranno l'Italia facendo delle esperienze in prima persona.

Festival di Sanremo e non solo tra i temi di Che tempo che fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.