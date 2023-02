Citofonare Rai 2, oggi in tv domenica 5 febbraio. Ospiti e anticipazioni

05 febbraio 2023 a

Oggi domenica 5 febbraio, classico appuntamento con Citofonare Rai 2 sulla seconda rete della televisione di Stato. Inizio alle ore 11.15 per il programma condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Puntata in diretta da Sanremo, per l'esattezza dal Teatro del Casinó. Inviate speciali saranno Antonella Elia e Valeria Graci, collegate dai luoghi più importanti del Festival, per raccontare il dietro le quinte della 73esima edizione della kermesse. Tante interviste ai cantanti in gara e ai protagonisti, tante le emozioni in attesa della partenza di martedì 7 febbraio. In Teatro con le conduttrici ci saranno molti ospiti, come Giovanna Civitillo, Silvia Salemi e Sandro Giacobbe, e anche tanti giornalisti con le loro opinioni e i loro pronostici. All’immancabile Simon and The Stars toccano le previsioni segno per segno legate ai vari cantanti in gara. Chi vincerà il festival della canzone italiana?

