Natali Shaheen, chi è la giocatrice palestinese che ora vive e lavora in Italia. Mediterraneo, oggi domenica 5 febbraio su Rai 3

05 febbraio 2023 a

a

a

Lei è Natali Shaheen. Ha 28 anni ed è palestinese. È stata la capitana della nazionale di calcio del suo Paese, la prima calciatrice palestinese a giocare in Europa. Ora vive in Sardegna, a Sassari, dove allena bambini e ragazzi. In questa sua nuova vita dice di aver capito che cosa sia la libertà, e coltiva il sogno di ritornare nel suo paese.

Roy Paladini, il vincitore di Tali e Quali: il vero lavoro e la passione per Michael Jackson

“La libertà nel pallone” è il titolo del reportage che aprirà la puntata di Mediterraneo, oggi domenica 5 febbraio alle 12,25 su Rai 3. Poi la visita al monetiere custodito dal museo archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa. È una preziosa collezione numismatica, con medaglie e monete che raccontano la storia di intere civiltà. La zecca siracusana, insieme con quella di Atene, è stata la più importante del mondo antico. Quindi in Francia, sulle tracce della leggenda secondo la quale il “denim” deve il suo nome alla città di Nimes, dove si produceva questa particolare tela poi utilizzata per creare i jeans.

E' finita tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lei l'ha cacciato di casa

L’incontro con un giovane imprenditore che ne riscopre le origini, le curiosità del museo, l’artista che dipinge sul tessuto. Infine, dalle teche, tappa in una sorte di deserto “semplificato”: quello vero è troppo lontano e disagiato, così in Marocco, alle porte di Marrakech, ai turisti è offerta la possibilità di un’esperienza simile con sabbia, tende e solitudine ma senza rinunciare ai comfort.

Linea Verde alla scoperta del Friuli e della Grande Guerra

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.