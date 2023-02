Linea Verde oggi domenica febbraio su Rai 1. Le anticipazioni

05 febbraio 2023 a

Oggi in tv, domenica 5 febbraio, su Rai 1 solito appuntamento settimanale con Linea Verde, programma condotto da Beppe Convertini e Peppone. Una puntata dalla forte impronta storica tra Udine e Gorizia, per approfondire la conoscenza di questi territori dalle diverse identità e radici. Quando si è in questa parte del Friuli, la Grande Guerra entra prepotentemente in ogni borgo, bosco, sentiero, fiume, o nelle trincee minuziosamente restituite ai giorni nostri da numerose associazioni di volontari e Alpini, custodi della memoria. Una Grande Guerra fatta anche di episodi meno raccontati come la Guerra Bianca combattuta sui fronti alpini di alta montagna. Eppure, come racconterà Convertini sul Monte Ragogna, fu proprio il sacrificio di oltre mille ragazzi di appena 18 anni, all’indomani della disfatta di Caporetto, a compromettere i piani di attacco austro-tedeschi consentendo la ritirata e la riorganizzazione del grosso dell'esercito italiano sulla linea del Piave.

E si parlerà anche di storie legate a una figura fedele, infaticabile: il mulo, protagonista di episodi commoventi che gli Alpini racconteranno. Nella seconda parte del programma un viaggio tra i prodotti tipici come le aziende che producono il formaggio Latteria bio, il prosciutto di San Daniele, il radicchio rosso di Gorizia, la Gubana, dolce medievale che deve il suo nome alla parola guba, “piega” in sloveno, per la sua forma circolare.

Completano la puntata una visita a Villa Manin di Passariano di Codroipo, teatro del trattato di Campoformido che mise fine alla Repubblica di Venezia; l’incontro con Marco Simonit, l’uomo che attraverso i suoi metodi di potatura ha cambiato il modo di allevare la vite rendendo le piante più longeve, produttive, e resistenti ai cambiamenti climatici. Infine, il ricordo del leggendario pugile Primo Carnera, “la montagna che cammina” nato a Sèquals, e il suggestivo percorso del camminatore Francesco Gasparri lungo Il Sentiero della Pace dalla cima del Monte Sabotino a Nova Gorica.

