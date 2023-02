Roy Paladini, chi è il vincitore di Tali e Quali. Il vero lavoro e la passione per Michael Jackson

05 febbraio 2023 a

a

a

E' Roy Paladini il vincitore dell'edizione 2023 di Tali e Quali, lo show presentato da Carlo Conti su Rai 1. Ma chi è Roy Paladini, imitatore di Michael Jackson? Ha 44 anni, lavora come barista a Desio, in provincia di Monza e Brianza. Originario di Milano, anche se i genitori sono pugliesi. Paladini è il frontman di una banda che si chiama Jackson One. Dal punto di vista musicale ha sempre avuto una grande passione per artisti come Jamiroquai e James Brown. Si è presentato a Tali e Quali proponendo Michael Jackson e nell'ultima puntata si è imposto con due soli punti di vantaggio. Ha ballato e cantato dal vivo in maniera impeccabile, imitando alla perfezione il cantautore, ballerino e compositore americano. Roy Paladino ha sempre imitato Jackson da cui ha imparato tanto per coltivare la sua passione, quella del canto. In passato ha partecipato ad altri programmi. Nel 1999 è stato protagonista di Un momento di gloria, trasmissione condotta da Mike Bongiorno. Nel 2011 ha partecipato a Italia’s Got Talent, poi a Caduta Libera. Poche notizie sulla sua vita privata. Ha un figlio che si chiama Leon.

Roy Paladini trionfa nell'edizione 2023 di Tali e Quali

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.