Roy Paladini trionfa a Tali e Quali 2023: splendida imitazione di Michael Jackson

04 febbraio 2023 a

Roy Paladini vince l'edizione 2023 di Tali e Quali. Nato a Milano, cittadino di Desio, pugliese di origine, ha conquistato la puntata finale con due punti di vantaggio su Francesco Pasculli. Roy Paladini ha imitato ancora una volta Michael Jackson. Spettacolo nella puntata finale dello show condotto da Carlo Conti su Rai 1. Gli imitatori si sono alternati sul palco presentando le loro performance in cui hanno vestito i panni di alcuni dei principali cantanti italiani e internazionali. E' stata la giuria composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e gli imitatori Gabriella Germani e Ubaldo Pantani a decretare la classifica finale. Tutti i concorrenti si sono rivelati all'altezza della sfida, incassando applausi a scena aperta e standing ovation. Non è stato semplice incoronare il vincitore dell'edizione 2023 che è stato letteralmente osannato dal pubblico in studio. Di seguito la classifica finale

Roy Paladini - Michael Jackson (80 punti);

Francesco Pasculli - Luciano Ligabue (78 punti);

Michele Carovano - Vasco Rossi (68 punti);

Federico Serra - Andrea Bocelli (66 punti);

Martina Cascio - Adele (63 punti);

Massimo Ronza - Fausto Leali (61 punti);

Roberto Romanelli - Ivan Graziani (60 punti);

Fulvio Cerulli - Piero Pelù (59 punti);

I Moonskin - i Maneskin (53 punti);

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli - Cristiano Malgioglio e Cristina D’Avena (31 punti).

