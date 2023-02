Non è l'Arena, oggi domenica 5 febbraio su La7. Ancora mafia

05 febbraio 2023 a

A Non è l'Arena il tema principale resta la mafia anche nella puntata di stasera, domenica 5 febbraio. Ancora approfondimenti sull'arresto di Matteo Messina Denaro. Salvatore Baiardo torna di nuovo in studio, annunciando ulteriori rivelazioni. Ci sarà anche Antonio Ingroia, ex magistrato, uno dei pm nel processo sulla trattativa Stato-Mafia. Il confronto si annuncia particolarmente intenso e potrebbero emergere nuovi interrogativi e riflessioni. Nelle ultime puntate Massimo Giletti ha trattato intensamente il tema mafia ed è stato destinatario anche di una frase sibillina dello stesso Baiardo che lo ha messo in guardia. Giletti non si arrende e per la puntata di questa sera i bene informati sono convinti che maturerà un nuovo scoop.

