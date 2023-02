Cristiano Malgioglio, in anteprima il look pazzesco per l'ultima puntata di Tali e Quali su Rai1

04 febbraio 2023 a

a

a

Eccentrico, brillante, originale, unico. Cristiano Malgioglio si conferma un personaggio unico nel panorama della televisione italiana. E anche questa sera (sabato 4 febbraio) si presenterà al pubblico dello spettacolo di Rai1, Tali e Quali 2023 condotto da Carlo Conti, in modo assolutamente originale. Una prima anticipazione l'ha voluta dare tramite Instagram: dove assieme ai suoi collaboratori svela un trucco blu elettrico che non passa certo inosservato. Durante il video ha anche presentato la sua truccatrice personale, Anna, che in tutte queste puntate ha sempre assicurato un look e una immagine del tutto originali.

Sfida all'ultima imitazione a Tali e quali 2023

