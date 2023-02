Non c'è due senza quattro, film stasera in tv sabato 4 febbraio su Rete 4. La trama

04 febbraio 2023 a

a

a

Non c'è due senza quattro. Film stasera in tv, sabato 4 febbraio, su Rete 4. Commedia del 1984, produzione italiana, regia di E. B. Clucher (Enzo Barboni). Nel cast Bud Spencer, Terence Hill, April Clough e Harold Bergman. Nonostante gli anni, sul piccolo schermo Bud Spencer e Terence Hill sono sempre molto apprezzati. Viene riproposto uno dei loro film meno noti. La storia di uno stunt-man e un sassofonista che vengono ingaggiati come sosia di due ricconi brasiliani che sono in pericolo di morte. Come sempre volano cazzotti e schiaffoni.

Il Volo e Federica Pellegrini con il marito ospiti stasera a C'è posta per te su Canale 5

