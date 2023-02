Federica Pellegrini ospite a C'è posta per te: tutti gli amori della campionessa

04 febbraio 2023 a

a

a

Federica Pellegrini sarà questa sera ospite a C'è posta per te, la popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria de Filippi. Pellegrini, classe 1988, è un'ex nuotatrice italiana, specialista dello stile libero di cui è la primatista mondiale in carica nei 200 metri ed europea nei 400. Soprannominata da molti La Divina, è per tutti, appassionati di nuoto e per coloro che lo sono diventati grazie a lei, la più grande nuotatrice italiana della storia nonché una delle più longeve in assoluto nel suo ambito. Nella sua lunga carriera ha partecipato a cinque olimpiadi: la prima nel 2004. Ma la campionessa è spesso finita sulle pagine dei giornali anche per la sua vita privata. Tra i suoi amori molti colleghi: il primo fu Luca Marin che sarebbe però stato spodestato poco dopo da un colpo di fulmine per Filippo Magnini. Ma anche qui la storia d'amore dopo alti e bassi si è interrotta e Magnini ha ritrovato l'amore con la soubrette Giorgia Palmas. Federica invece è tornata a sorridere accanto a Matteo Giunta, cugino di Filippo Magnini e suo allenatore. Un amore vissuto lontano dai riflettori e che, ormai sposati, Federica racconta con semplicità su Instagram.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi, i retroscena del matrimonio a Venezia | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.