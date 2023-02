Katia Ricciarelli, dall'amore per Carreras al matrimonio con Pippo Baudo. Le notti focose con Alberto Sordi

05 febbraio 2023 a

Ha compiuto 77 anni il 18 gennaio. Non li dimostra quella che può essere considerata una storica stella della musica lirica: Karia Ricciarelli. Oggi, domenica 5 febbraio, sarà ospite di Verissimo, il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Racconterà la sua vita di successi sui palchi di tutto il mondo, ma anche suoi amori. Da Carreras a Pippo Baudo. Ha avuto anche un flirt con Alberto Sordi. E' stata lei stessa a raccontarlo: "Amava la lirica, veniva sempre a vedermi quando interpretavo Anna Bolena e mi inviava le rose. Avevo 23 anni, una volta mi venne a prendere al residence perché, disse, voleva portarmi a cena. Il nostro è stato un incontro focoso, era uno che ci sapeva fare. In quel periodo è arrivato a mandarmi cento rose. La nostra è stata una bella relazione. Nell'intimità mi chiamava pancottona. E non è vero che era tirchio". Il soprano originario di Rovigo ha avuto una lunga relazione, tredici anni, con il collega José Carreras. Nel 1986 ha poi sposato Pippo Baudo. Il loro matrimonio è stato molto spesso sotto la luce dei riflettori, nonostante non abbiano mai avuto figli (lei ha raccontato di aver abortito all'inizio della loro relazione). Un po’ a sorpresa i due si sono separati nel 2004 per poi divorziare tre anni dopo.

