Gerry Scotti, dalla paura per il Covid alla gioia dei nipotini: nonno per la seconda volta

05 febbraio 2023 a

Gerry Scotti oggi, domenica 5 febbraio, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. L'amato conduttore presenterà la nuova edizione de Lo show dei record, il programma dei primati prodotto da Rti con Banijay Italia. Per Gerry sarà anche l'occasione per raccontare le intense emozioni che ha vissuto nell'ultimo periodo, dal ricovero causato dal Covid alla nascita della sua nipotina, fino all'arrivo di Pietro. Quando fu infettato dal virus, Gerry fu trasportato in ospedale. Le sue condizioni di salute erano molto precarie: "Avevo tutti i valori sballati - ha raccontato - Dal fegato ai reni al pancreas". Momenti terribili. Ma ce l'ha fatta ed è uscito dall'ospedale. Era nata Virginia, la sua nipotina. La famiglia ha voluto conservare la privacy della piccola e ha condiviso sui social pochissimi scatti. Ma la vera novità familiare è arrivata il 10 gennaio di quest'anno quando è venuto alla luce il secondo nipotino, Pietro. In quel momento Gerry Scotti stava registrando proprio le prove del nuovo show. Gerry ha sempre dichiarato che voleva altri nipotini e il figlio Edoardo lo ha accontentato.

