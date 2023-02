C'è posta per te, stasera in tv sabato 4 febbraio su Canale 5: ospiti il Volo e Federica Pellegrini con il marito

04 febbraio 2023 a

Questa sera (sabato 4 febbraio) torna in prima serata su canale 5 C'è posta per te di Maria de Filippi. Tra gli ospiti Federica Pellegrini con il marito Matteo Giunta e la voce possente dei tre giovani tenori conosciuti in tutto il mondo de Il Volo. Federica Pellegrini primatista mondiale e campionessa olimpica, è considerata la più grande nuotatrice italiana di tutti i tempi: l'atleta questa sera parteciperà alla consegna della tradizionale busta di C'è posta per te assieme al marito ed ex allenatore. I due non si sono mai presentati in coppia a una trasmissione televisiva. Ma le emozioni non finiscono qui. Per la gioia delle ragazze arriveranno anche Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, ovvero Il Volo, i tre tenori diventati ormai famosi in tutto il mondo da quando erano bambini, baciati dal successo grazie alla televisione.

