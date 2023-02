Città segrete, stasera in tv sabato 4 febbraio su Rai 3. Le anticipazioni

04 febbraio 2023 a

a

a

Stasera in tv, sabato 4 febbraio, su Rai 3 il documentario Città segrete, condotto da Corrado Augias. La puntata stavolta è dedicata a Berlino. La capitale è diventata simbolo del Secolo Breve, il Novecento. E' stata segnata da cadute e rinascite, capace ogni volta di reinventarsi. Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della “sua”Berlino, da Magda Goebbels a Marlene Dietrich, dalla “Banda Baader – Meinhof” alla caduta del Muro. Una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica e artistica, ma anche politica. Augias conduce il telespettatore non solo sui luoghi e le vie di Berlino, ma terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande terrazza affacciata sulla città, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Sfida all'ultima imitazione a Tali e quali 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.