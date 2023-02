Fbi e Fbi international, stasera sabato 4 febbraio su Rai 2. La trama

04 febbraio 2023 a

Stasera in tv, sabato 4 febbraio, su Rai 2, a partire dalle ore 21.20, doppio appuntamento con Fbi e Fbi International. Il primo episodio si intitolerà Fantasmi. Un agente della sicurezza aeroportuale viene ucciso. Maggie Bell e la sua squadra dovranno vedersela con un pericoloso criminale che sta usando infiltrati per superare i controlli doganali. Tra i sospetti spunta il nome di Tamir Hazara, noto terrorista. E' Omar, che gli aveva dato la caccia in Afghanistan, a riconoscerlo e l’agente andrà in cerca della sua rivincita. A seguire, intorno alle ore 22.10, andrà in onda Che la rivoluzione abbia inizio, in cui la squadra deve catturare il responsabile dell'uccisione di un americano durante un attacco a un laboratorio biomedico in Belgio. All’origine dell’attentato ci sono uno scienziato insoddisfatto e un militare insofferente alle misure anticovid. Inoltre, Jaeger si scontra con il suo capo all'Europol a causa della sua lealtà al Fly Team. Come al solito azione ed emozioni per le fiction americane in onda sulla tv di Stato.

