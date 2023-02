Verissimo, oggi domenica 5 febbraio su Canale 5. Anticipazioni e ospiti

Canale 5

05 febbraio 2023 a

Intensa puntata di Verissimo, oggi domenica 5 febbraio, su Canale 5, a partire dalle ore 16.30. Il primo ospite della puntata sarà Gerry Scotti. Il conduttore racconterà le emozioni per l'arrivo del nipotino e lancerà la nuova edizione de Lo show dei record. Spazio anche alla grande musica. In studio l'ex regina della lirica, Katia Ricciarelli, ma anche Beppe Carletti, uno dei fondatori dei Nomadi che compiono sessant'anni. Il ritratto della domenica sarà dedicato a Marcella Bella, protagonista di una lunga intervista insieme alla sua famiglia. L'ultima parte della puntata sarà dedicata alle fiction. In studio Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta che dopo l'esperienza di Don Matteo su Rai 1, saranno protagonisti su Canale 5 dal 15 febbraio.

