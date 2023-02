Verissimo, oggi sabato 4 febbraio su Canale 5. Gli ospiti

04 febbraio 2023 a

Verissimo, puntata molto intensa quella di oggi, sabato 4 febbraio. Dalle ore 16.30 come al solito su Canale 5 parata di ospiti per la trasmissione condotta da Silvai Toffanin. In studio si inizia con George Ciupilan, il concorrente del Grande Fratello VIP, recentemente eliminato, che racconterà la sua storia, dalla difficile infanzia in Romania al successo come influencer. Ospite anche Pago con la moglie Serena: l'amore è tornato dopo la separazione. Maddalena Corvaglia racconterà la sua carriera, da velina di Striscia la notizia a showgirl e conduttrice, passando con il matrimonio con Stef Burns, con cui si è separata dal 2017, ma che le ha dato la gioia della figlia Jamie Carlyn. Inoltre ritratto della famiglia Rosanna Lambertucci che sarà in studio con la figlia Angelica e la nipotina Caterina. Infine Sara Conti e Niccolò Macii, coppia d'oro del pattinaggio italiano.

