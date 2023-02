Rosanna Lambertucci, chi è. La tragica morte dell'ex marito e la figlia giornalista

Julie Mary Marini 04 febbraio 2023 a

Chi è Rosanna Lambertucci? Conduttrice televisiva, nutrizionista, giornalista e divulgatrice scientifica, è stata a lungo punto di riferimento delle trasmissioni televisive che si occupano di alimentazione. Nata il 20 novembre 1945 a Roma, per molti anni è stata sposata con Alberto Amodei da cui ha avuto una figlia. Lui è tragicamente scomparso nel 2014. I due si erano già lasciati, ma erano rimasti molto legati. E' stata lei stessa a raccontare che un giorno, visto che non lo sentiva da un po', andò a casa sua: "Lo trovai immobile sul letto. Con l'aiuto di un cameriere lo portammo in ospedale e il professor Giulio Maira lo operò al cervello ma dopo un paio d'anni morì. Furono anni molto dolorosi". In Rai la regina delle diete ha iniziato a lavorare con la rubrica Domande a Radiodue. Poi la televisione con S come Salute, Più sani e più belli e Luna Park. Di seguito la rubrica Domenica In… Salute, nel programma domenicale. Ha condotto anche La salute vien mangiando e ha scritto per diverse testate. La figlia si chiama Angelica Amodei ed è una giornalista professionista.

