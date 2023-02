Maddalena Corvaglia, chi è l'ex marito Stef Burns. La figlia e l'ultimo compagno

04 febbraio 2023 a

Maddalena Corvaglia sarà tra gli ospiti di Verissimo di oggi pomeriggio (4 febbraio) su Canale 5. L'ex velina e conduttrice televisiva è nata a Galatina in provincia di Lecce nel 1980. Lei ed Elisabetta Canalis sono state le veline più iconiche e famose di Striscia la notizia, in quegli stessi anni è iniziata la sua relazione con Enzo Iacchetti, conduttore allora della popolare trasmissione di Mediaset. Nel 2011 La showgirl ha sposato lo storico chitarrista di Vasco Rossi, Stef Burns: dalla loro relazione è nata Jamie Carlyn. Finita la relazione con l'artista la showgirl ha avuto flirt, le riviste di gossip parlano di Valentino Rossi e del cantante Morgan. Ma le indiscrezioni dell'ultimo periodo la vogliono legata all'imprenditore Paolo Berlusconi. La coppia al riguardo non ha mai confermato.

George Ciupilan e Maddalena Corvaglia ospiti di Verissimo

