Gorge Ciupilan, chi è. Il padre alcolizzato e la mamma a cui è legatissimo

Julie Mary Marini 04 febbraio 2023 a

Gorge Ciupilan ospite di Verissimo. Chi è il discusso concorrente del Grande Fratello Vip eliminato di recente? Classe 2002, l'influencer è nato in Romania, ma è cresciuto in Italia a Stella, in provincia di Savona. I suoi genitori si sono lasciati quando aveva appena un anno. La mamma è partita per l'Italia alla ricerca di un lavoro e ha lasciato George con la nonna con cui ha vissuto sino a 5 anni. Poi il padre lo ha tenuto fino a quando ne ha compiuti otto. A quel punto è stata la mamma a riprendere l'allora bambino e portarlo con sé per una nuova vita. Ha fatto l'esordio in tv nel 2019 partecipando a Il Collegio e nel 2021 è stato uno dei protagonisti del reality La Caserma. A settembre 2022 è entrato nella Casa del Grande Fratello, da dove poi è stato eliminato. E' legatissimo alla mamma che ha definito "una donna bellissima a cui devo tutto. Le voglio tantissimo bene". Difficile invece il rapporto con il padre: "Con lui ho vissuto anni orrendi. Beveva sempre, sono cresciuto da solo, mangiando le uova. Mia mamma mi ha salvato con la scusa di una pizza". Con il papà non ha più rapporti, anche se lui in un videomessaggio gli ha detto "resterò sempre tuo padre e ti amo". Ciupilan per un periodo ha bevuto: "Lo facevo per non sentire la pressione, avevo sempre gli occhi puntati addosso. E' un anno che non bevo più". E l'amore? Attualmente è single. Durante Il Collegio ha avuto una relazione di quattro mesi con l'ex compagna Roberta Zacchero, mentre durante La Caserma un flirt con Linda Mauri e dopo con Samanta Tramontana.

George Ciupilan e Maddalena Corvaglia ospiti di Verissimo

