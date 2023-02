Agostino, Ninni, Lo Casto: chi è il concorrente più anziano di The Voice Senior

03 febbraio 2023 a

a

a

Agostino Lo Casto, detto Ninni, è il concorrente più anziano del talent The Voice Senior in onda sui Rai 1 anche nella prima serata di venerdì 3 febbraio. Ninni, nella squadra di Loredana Bertè, ha vissuto una vita di quelle da raccontare: a Parigi per 59 anni e poi ha spiegato di aver sentito la necessità di tornare a Palermo. Cantante e pianista nell'ultima puntata del talent condotto da Antonella Clerici ha interpretato Ne me quitte pas di Jacques Brel. Con la sua esibizione, Agostino Lo Casto, ha conquistato diversi giudici. Per primo infatti si è girato Gigi D’Alessio, poi da Loredana Bertè, I ricchi e poveri e infine Clementino. In caso di più giudici, è il concorrente a scegliere il team in cui stare. E Ninni, che dice di essere ancora in cerca dell'amore, ha scelto quello della Bertè. Non prima di un simpatico duetto con Gigi D'Alessio.

Don Bruno, il prete non ce l'ha fatta a The Voice Senior: nessun giudice si è girato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.