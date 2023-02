Niccolò Ammaniti si racconta in un'intervista a Propaganda Live

03 febbraio 2023 a

a

a

Per la prima volta in tv intervistato da Diego Bianchi, alias Zoro, a Propaganda Live - in prima serata su La 7 - arriva lo scrittore Niccolò Ammaniti. Ammaniti è uno degli scrittori italiani di maggior successo. Esordisce nel 1994 con Branchie. Qualche anno dopo Einaudi acquista i diritti del libro e parte la sua ascesa tra gli scrittori italiani. Nel 2001 è l'anno di Io non ho paura che gli porta la notorietà del grande pubblico. Altra chicca tra i suoi libri quel Ti prendo e ti porto via, pubblicato nel 1999 e riscoperto dopo il successo del grande pubblico. Quell'anno Vasco Rossi ha scritto la canzone dall'omonimo titolo: Ti prendo e ti porto via.

Il mafioso che si è pentito ed è diventato pittore: la storia di Gaspare Mutolo

Nel 2007 si aggiudica il Premio Strega con il romanzo Come Dio Comanda e anche in questo caso, come per il libro Io non ho paura, viene adattato da Gabriele Salvatores per il grande schermo. Nel 2015 pubblica Anna che diventa una miniserie per Sky nel 2021. All'inizio del 2023 è uscito il suo nuovo, attesissimo romanzo, La vita intima. Ammaniti è molto apprezzato anche all'estero, i suoi libri sono tradotti in inglese, francese, greco, tedesco, polacco, russo, spagnolo.

Patrizia Baldi, la moglie di Claudio Villa si racconta: la malattia superata

Ammaniti è romano, ha 56 anni ed è sposato con l'attrice Lorenza Indovina, anche lei ospite a Propaganda Live nella puntata di venerdì 3 febbraio, La coppia non ha figli.

Geppi Cucciari: vita, amori e carriera televisiva

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.