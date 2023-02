Propaganda Live, stasera in tv 3 febbraio, il reportage dal Kenya di Mannocchi. Ospiti Niccolò Ammaniti e Nando Dalla Chiesa

03 febbraio 2023 a

Stasera 3 febbraio nuovo appuntamento con Propaganda Live a partire dalle 21.15 su La 7. Nel programma condotto da Diego Bianchi, alias Zoro, la giornalista Francesca Mannocchi stasera mostrerà ai telespettatori il suo ultimo reportage girato in Kenya campo profughi di Dadaab allestito nel 1991 per accogliere chi scappava dalla guerra civile. Ormai è diventato una tendopoli in cui vivono ammassate 300 mila persone.

Stasera il Propaganda Live best of: interviste, rubriche e reportage

Per la prima volta intervistato da Diego Bianchi, in studio ci sarà lo scrittore e sceneggiatore, Niccolò Ammaniti che ha appena pubblicato il suo ultimo libro, La vita intima. Presente in studio anche Nando Dalla Chiesa, il figlio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Presente anche l'attrice Lorenza Indovina

