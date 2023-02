Quarto Grado, stasera 3 febbraio in tv, la latitanza di Matteo Messina Denaro e l'omicidio della 17enne Saman

03 febbraio 2023 a

Torna in prima serata su Rete 4 il programma di Gianluigi Nuzzi, Quarto Grado. Nella puntata di stasera, venerdì 3 febbraio, si parlerà della latitanza di Matteo Messina Denaro. Segreti e connivenze che gli hanno permesso di sottrarsi alla giustizia per tre decenni.

Al centro della puntata di stasera anche l'omicidio della 17enne Saman Abbas a una settimana dall'avvio del processo. La ragazza è stata uccisa dopo aver rifiutato un matrimonio combinato quando era ancora 17enne. Del suo omicidio dovranno rispondere il padre Shabbar, che attualmente si trova in Pakistan, in attesa di estradizione, la madre Nazia Shaheen - rimasta latitante insieme al marito scappò subito dall'Italia - lo zio Danish Hasnain, che si trova in carcere, a Parigi e i cugini Ikram Ijaz e Nomanulhaq Nomanulhaq, che sono invece entrambi in carcere in Italia.

Tra gli ospiti, Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Alessandro Meluzzi, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Caterina Collovati e Grazia Longo.

