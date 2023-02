The Voice Senior, stasera 3 febbraio in tv su Rai 1. Le anticipazioni

Televisione

Torna stasera venerdì 3 febbraio in prima serata su Rai a partire dalle 21.25 1 il fortunato programma condotto da Antonella Clerici, The voice senior. Anche per la serata di oggi sono in programma le blind auditions, ovvero le audizioni. In gara le più belle voci over 60 del Paese. Per farlo e per conquistare i giurati, Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, hanno a disposizione solo la loro voce. I giudici infatti sono girati di spalle e solo chi si gira avrà quel concorrente in squadra. In caso di più giudici che si girano, sarà il concorrente a scegliere a chi affidarsi.

Don Bruno, il prete non ce l'ha fatta a The Voice Senior: nessun giudice si è girato

Nella scorsa puntata di Auditions, sono tre gli ex cantanti che hanno deciso di entrare nel team di Gigi D’Alessio: ovvero Maria Luigia Caimi, in arte Lisa Maggio, sessantun anni da Bologna; Dario Gay, milanese di sessantadue anni, oggi impiegato comunale; e il sessantatreenne napoletano Gianni Conte. Scelgono il team costituito da Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, l’agente commerciale Augusta Procesi di sessantacinque anni dalla provincia di Roma e Giulia Crocini, insegnante di canto di Trieste. Clementino si aggiudica Teresa Laurita, impiegata di sessant’anni di Potenza, mentre entrano nel team di Loredana Bertè, Rossella Coci, sessantaquattrenne insegnante di canto da Prato, Ronnie Jones, l’ottantacinquenne ex cantante professionista, e l’ottantanovenne palermitano Agostino Lo Casto.

