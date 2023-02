Oggi è un altro giorno, gli ospiti di venerdì 3 febbraio

03 febbraio 2023 a

a

a

Anche oggi, venerdì 3 febbraio, appuntamento su Rai 1 alle ore 14 con Oggi è un altro giorno, il seguitissimo talk condotto da Serena Bortone. Oggi saranno in studio ospiti dello show, tra gli altri, Costantino Vitagliano, l'ex modello, ex tronista e attore italiano. In studio come ospite anche Maria Castellitto, attrice e scrittrice, figlia dell'attore, Sergio Castellitto e di Margaret Mazzantini. Nella puntata di oggi poi è previsto un omaggio a Nilla Pizzi con Maura Fatuzzi, che della cantante è la nipote e Claudio Giannelli, il biografo della cantante. Presenti, come sempre in trasmissione anche Valerio Scanu, Eva Grimaldi, Romina Power Carrisi e Antonio Mezzancella.

I Pooh tornano al Festival di Sanremo e si raccontano a Serena Bortone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.