Harry Potter, Il calice di fuoco stasera in tv su Italia 1

02 febbraio 2023 a

a

a

Stasera 2 febbraio alle 21.20 su Italia 1 protagonista il mago più amato dai bambini e non solo, Harry Potter con il film del 2005 Il calice di fuoco, diretto da Mike Newell.

La depressione, il successo e l'amore: la vita di Sabrina Salerno

Harry Potter, al suo quarto anno, viene selezionato dal Calice di fuoco per rappresentare Hogwarts al torneo di Triwizard, in cui le varie scuole si sfidano in gare di magia. Ma dal momento che non è stato Harry a presentare la propria candidatura per il Torneo, chi lo ha fatto al posto suo? Durante il torneo, pero', si presenta Lord Voldemort.

Matilde Gioli, l'incidente per cui rischiò di diventare paraplegica: "Cinque vertebere spappolate"

Harry sarà quindi costretto a misurarsi con un micidiale drago sputafuoco, feroci demoni acquatici e una bacchetta magica, Il calice di fuoco è il quarto adattamento cinematografico della saga dedicata al mago.

Giorgio Marchesi, una vita tra palcoscenico e tv. L'amore per Simonetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.