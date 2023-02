Piazzapulita, stasera 2 febbraio in tv su La 7

02 febbraio 2023 a

a

a

Stasera 2 febbraio alle 21.15 in tv su La 7 torna l'appuntamento con Piazza Pulita, inchieste, reportage e interviste con Corrado Formigli. Il caso Cospito, il conflitto in Ucraina e la possibile escalation in preparazione a Mosca, ma anche la campagna elettorale per le elezioni regionali saranno alcuni dei temi al centro della puntata.

Ucraina, per tre italiani su quattro ancora lontana la fine della guerra

Andrà anche in onda un'intervista esclusiva al presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Tra gli ospiti della serata anche il leader del Terzo Polo Carlo Calenda; la deputata Chiara Appendino (M5s).

Nordio trova in Parlamento i numeri per la riforma della giustizia. E sulle intercettazioni…

Ci saranno inoltre i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Alessandro De Angelis, Emiliano Fittipaldi, David Parenzo, Alessandra Sardoni e Marco Tarquinio. Nel corso della serata ci sarà anche lo scrittore Stefano Massini con uno dei suoi racconti.

Minacce contro Cantone sulla chat degli anarchici: "Ce lo ricorderemo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.