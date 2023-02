Titanic, stasera in tv mercoledì 1 febbraio su La7

01 febbraio 2023 a

Atlantide stasera in tv, mercoledì 1 febbraio su La7, si occupa dei grandi naufragi, dal Titanic all'Andrea Doria, disastri avvenuti rispettivamente nel 1912 e nel 1956. Ospiti della serata del programma condotto da Andrea Purgatori, il terzo ufficiale in comando dell'Andrea Doria, Eugenio Giannini, e Scott Ross, premio Oscar per gli effetti speciali nel film di James Cameron. Interverrà anche Corradino Corbò, autore del libro Quella notte a Nantucket – La verità sul caso Andrea Doria. Come al solito spazio per le vignette di Mauro Biani, ma immagini anche dei documentari Titanic e Il naufragio dell'Andrea Doria.

