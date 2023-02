Tata Matilda, film stasera mercoledì 1 febbraio su Rete 4. La trama

01 febbraio 2023 a

a

a

Nanny McPhee Tata Matilda è il titolo del film in programma stasera in tv, mercoledì 1 febbraio, su Italia 1. Commedia fantastica del 2005, produzione americana, inglese e francese, vede alla regia Kirk Jones. Nel cast Emma Thompson, Colin Firth, Kelly Macdonald, Celia Imrie, Derek Jacobi, Patrick Barlow e Imelda Staunton. La trama. Il signor Brown diventa vedovo ed è costretto ad assumere una tata per badare ai suoi sette figli. Nessuna, però, sembra in grado di tenere a bada i piccoli diavoletti.

Mamma e figlia morte in casa. C'entrano davvero i riti satanici

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.