Controcorrente stasera in tv mercoledì 1 febbraio su Rete 4

01 febbraio 2023 a

a

a

Controcorrente stasera in tv, mercoledì 1 dicembre, su Rete 4. Nuova puntata del talk show condotto da Veronica Gentili che mette al centro in particolare politica, economia e attualità. Stasera ampio spazio alle polemiche sollevate dalle dichiarazioni di Giovanni Donzelli (Fratelli d'Italia) che in Aula si è scagliato contro alcuni esponenti del Partito Democratico che hanno fatto visita in carcere all'anarchico Alfredo Cospito. Approfondimenti anche su altri temi: la guerra tra Ucraina e Russia, la crisi economica e quella energetica. Come sempre numerosi ed autorevoli gli ospiti.

The Voice Senior, la sfida entra nel vivo. Le anticipazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.