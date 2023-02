La porta rossa, stasera in tv mercoledì 1 febbraio su Rai 2. La trama

01 febbraio 2023 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 1 febbraio, su Rai 2 quarto appuntamento stagionale con la serie televisiva La porta rossa. Due gli episodi in programma. E' l'epilogo per le storie di Cagliostro, di Anna e degli altri personaggi che popolano la serie. Diamo uno sguardo alla trama. Il primo episodio è sospeso tra il passato e il presente. Cagliostro e Vanessa indagano a fondo su ciò che è successo nel corso della festa di Halloween. Tutte le questioni rimaste in sospeso troveranno risposte. E non saranno le sole. Nell'ultimo episodio vince il mistero. A Cagliostro occorre Vanessa per comunicare con Anna, ma sono legami e condizioni destinati a grandi svolte. Cagliostro alla fine oltrepasserà La porta rossa?

