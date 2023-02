Chi l'ha visto?, stasera mercoledì 1 febbraio su Rai 3. Le anticipazioni

01 febbraio 2023 a

Chi l'ha visto? stasera in tv, mercoledì 1 febbraio, su Rai 3. Nel programma condotto da Federica Sciarelli oggi in primo piano il caso della mamma e della figlia trovate morte in casa a Roma il 20 gennaio. Sono ancora troppe le domande senza risposte. Quando sono morte? Come? Chi viveva in quella abitazione oltre Shamano Shekhinà appassionato di esoterismo? Secondo le risultanze delle prime indagini, la figlia ha vissuto per giorni con il cadavere della mamma e poi è morta a sua volta. C'entrano davvero i riti satanici? Prosegue l’inchiesta sugli sconosciuti trovati nelle cappelle dei cimiteri. In trasmissione sarà ascoltata la testimonianza di due sorelle: “Al posto di papà abbiamo trovato un estraneo”. Come sempre non mancheranno gli appelli e le richieste di aiuto.

