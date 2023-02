The Voice Senior, stasera in tv mercoledì 1 febbraio su Rai 1

01 febbraio 2023 a

a

a

Musica protagonista stasera in tv, mercoledì 1 febbraio, su Rai 1. Puntata di The Voice Senior, in onda eccezionalmente in un giorno diverso rispetto al solito. Nel programma condotto da Antonella Clerici, nuova sessione di audizioni al buio. Toccherà ai giudici Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e i Ricchi e Poveri, valutare i concorrenti. I quattro coach sono girati di spalle e solo quello che deciderà di voltarsi si aggiudicherà il concorrente in squadra, ma se più coach si volteranno la scelta passerà al concorrente, che deciderà a chi affidare il proprio percorso. Anche in questa puntata ci sarà l’esibizione di un ospite a sorpresa. Il quarto appuntamento con The Voice Senior resta confermato per venerdì 3 febbraio. Le squadre si stanno ormai completando, presto il programma entrerà nella fase decisiva.

Il ritorno de I Giganti, storico gruppo della musica italiana

