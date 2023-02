Daniele Mencarelli, chi è il poeta e scrittore. Dalla disperazione per alcol e droga, al successo

01 febbraio 2023 a

Il poeta e narratore Daniele Mencarelli, classe 1974, romano, è ospite di Oggi è un altro giorno (1 febbraio), il programma condotto da Serena Bortone. Nella poesia ha esordito nel 1997 sulla rivista clanDestino e poco più di venti anni fa, nel 2001, è uscita la sua prima racconta, I giorni condivisi. Nello stesso anno ha pubblicato Bambino Gesù, Ospedale Pediatrico, in cui ha affrontato i temi della malattia infantile che ha conosciuto nella sua esperienza lavorativa proprio al Bambino Gesù. Diverse opere anche negli anni successivi, da La croce è una via sulla passione di Cristo a La casa degli sguardi, il suo primo romanzo. Nel 2020 il suo lavoro più apprezzato, Tutto chiede salvezza, finalista al Premio Strega, mentre nel 2021 Sempre tornare, vincitore del Premio Flaiano. Lo scrittore, sposato e padre di due figli, vive ad Ariccia per stare vicino ai genitori. Ha avuto una giovinezza molto complessa. Da ragazzo, infatti, la sua forte sensibilità lo ha portato a porsi interrogativi esistenziali, ai quali non è riuscito a dare risposta. Le sue paure si sono trasformate in crisi di identità e poi in disagi mentali che lo hanno portato a far uso di sostanze stupefacenti e poi a diventare alcolizzato. Le sue condizioni erano diventate talmente gravi che non riusciva a controllare i suoi bisogni e faticava a reggersi in piedi. Il suo riscatto è iniziato lavorando in una cooperativa legata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù. Inizia pulendo i bagni, ma a colpirlo è soprattutto la disperazione dei piccoli ricoverati. Un'esperienza che gli dà la forza per fare il primo passo verso la rinascita.

