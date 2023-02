Giorgio Marchesi, chi è l'attore. La morte della mamma e l'amore per Simonetta Solder

01 febbraio 2023 a

Giorgio Marchesi è un apprezzato attore, nato a Bergamo, classe 1974. Figlio di genitori molto cattolici, perde la mamma quando ha solo diciotto anni. Dopo il liceo si iscrive all'Università e intanto suona la chitarra in un gruppo musicale. Breve parentesi a Londra, poi torna in Italia e inizia a studiare recitazione seguendo il corso Professione attore a Padova. Fonda a Bergamo il Teatro Sghembro, continua la formazione e si trasferisce a Roma dove si tuffa nella professione. Sposato da oltre dieci anni con l'attrice Simonetta Solder, la coppia ha due figli: Giacomo e Pietro Leone. Marchesi è ancora legato a Bergamo e grande tifoso dell'Atalanta. Nella carriera non solo teatro. Nel 2003 ha debuttato in tv nella miniserie Una vita in regalo e da quel momento ha preso parte a diverse fiction di successo, una dietro l'altra. Ha avuto un ruolo anche in Mission Impossible III.

