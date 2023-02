I Giganti, lo storico gruppo, le canzoni e l'album censurato

01 febbraio 2023 a

Lo storico gruppo de I giganti sarà ospite oggi, mercoledì 1 febbraio, a Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Ma chi sono i giganti? La band nasce a Milano nel 1964. Ne fanno parte Enrico Maria Papes, i fratelli Giacomo e Sergio Di Martino, Francesco Marsella. Incidono il primo disco, poi altri due. Il successo arriva nel 1966 con la canzone Tema, terza al Disco per l'estate. Poi Una ragazza in due che finisce in vetta alle classifiche dei dischi venduti. Richiestissimi nei locali per le esibizioni dal vivo, nel 1967 arrivano terzi a Sanremo con Proposta. Al termine dell'estate 1968, Enrico Maria Papes e Sergio Di Martino, hanno un forte litigio e il gruppo per un anno si divide. La band si ricompatta, pubblica lo splendido album Terra in bocca che viene bloccata dalla censura in radio e in tv. I Giganti decidono di sciogliersi definitivamente. E' il 1972. La prima reunion nel 1976 poi nel 1992 e nel 1998, sempre durate soltanto un breve lasso di tempo. Esperienze anche negli anni Duemila e nel 2011 vittoria del Premio Paolo Borsellino proprio con Terra in bocca.

